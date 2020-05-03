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أخبار البلد

شباب مصر بفرنسا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 47 لانتصار العاشر من رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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سعيد العربي
هنأت جمعية شباب مصر بفرنسا الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وقيادات الجيش ورجاله ، و الشعب المصري ، بحلول الذكرى السابعة والأربعين لنصر العاشر من رمضان . 

وقال " سامح أبوزيد " رئيس الجمعية إننا نهنىء الرئيس السيسي بيوم هو أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث، كما قال الرئيس، ونقدم خالص التهاني للعسكرية المصرية، مدرسة الصبر وقهر المستحيل، التي أعادت للأمة مجدها وكرامتها في هذا اليوم العظيم ، يوم أن سطرت أعظم البطولات في تاريخ الجيوش ، بعبور خط بارليف المنيع ، وتحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

وأشار " أبوزيد " إلى أن رجال القوات المسلحة المصرية عبروا في العاشر من رمضان عام ١٩٧٣، والآن وبعد مرور ٤٧ عامًا يستكملون عبورهم ، في معركة لا تقل عن حزب ١٩٧٣، حيث يواجهون جيوشًا من كل دول العالم ، ومستمرون في تطهير سيناء ، ومؤمنين بخطة القائد الأعلى لتنمية سيناء وتعميرها بعد تطهيرها، حفظ الله مصر.
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