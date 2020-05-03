2946 كرتونة مواد غذائية وحقائب وقاية من صناع الخير وساويرس لغير القادرين فى البحيرة

نجحت مؤسسة صناع الخير وساويرس للتنمية فى توزيع 2946 كرتونة مواد غذائية وحقائب للوقاية لغير القادرين فى قرى ومراكز محافظة البحيرة ضمن مبادرة حماية التى أطلقتها صناع الخير تحت رعاية مجلس الوزراء وبإشراف نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير، أن صناع الخير ومؤسسة ساويرس نجحت فى توزيع 2946 كرتونة مواد غذائية وحقائب للوقاية من فيروس كورونا، على الأسر الأكثر احتياجا، والأرامل والمطلقات، بقرى بيبان ، وكفر زيادة بمركز كوم حمادة، وأبو غزالة بمركز شبراخيت، و الاتارية بمركز أبو حمص، و سنهور بمركز دمنهور، والإمام الطبراني بمركز وادى النطرون، و نبيل الوقاد بمركز بدر، والخرطوم وعبد الحليم محمود بمحافظة البحيرة. ضمن مبادرة حماية

وأشارت المهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية، أن هناك جهود ضخمة لصناع الخير وساويرس للوصل إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا فى جميع محافظات مصر، لتقديم يد العون لهم ودعمهم فى مواجهة إنتشار فيروس كورونا والذي كان له أثر كبير منذ أن اجتاح العالم مؤخرًا على عدد كبير من المواطنين وخاصة العاملة الغير منتظمة، والأرامل والمطلقات، وذوى الاحتياجات الخاصة، وشرائح غير القادرين، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره مما زاد من معاناة هذه الفئات، وذلك أصبح من الضرورى تحرك مؤسسات المجتمع المدني لمجابهة هذا الفيروس وتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين ف. مختلف القرى والمراكز.