احتفالا بذكرى هزيمة العدو الصهيوني.. هاشتاج #العاشر_من_رمضان يتصدر تويتر.. ومغردون: يوم استعادة الكرامة

احتفل عدد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر بذكرى نصر العاشر من رمضان "نصر ٦ أكتوبر" بعد هزيمة العدو الصهيوني وتحرير أراضي سيناء.

تصدر هاشتاج #العاشر_من_رمضان قائمة الأكثر تداولا عبر وجاءت التعليقات بين:

‏نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب المصري ومصر الحبيبه وجيشها البطل بذكرى ‎#العاشر_من_رمضان يوم النصر والعزه والكرامه للعرب وللمصريين قدم فيه الجيش المصري الأبطال والشهداء والتضحيات وأذاقوا إسرائيل الويلات اعاده الله على الامة العربية بالخير والنصر والكرامة.



‏سيظل التاريخ يذكر كيف أن القوات المصرية بفضل الله عبرت خط بارليف المنيع وسطرت ملحمة تاريخية بالضفة الشرقية للقناة وأذلت العدو الإسرائيلى ، رحم الله شهداء الحرب المجيدة وبارك فى أعمار الاحياء منهم ، وحفظ الله مصر وجيشها العظيم

‎#العاشر_من_رمضان

‏‎#العاشر_من_رمضان

ل عام ١٤٤١ هجريًا ..ذكرى نصر أكتوبر

المجيدة ..

شهر رمضان إرتبط بالجيش المصري

منذ ٧٣ وحتى اليوم وإلى الأبد ...

لهذا نحنُ خيرُ أجناد الأرض

كل سنة وأم الدنيا في عزة ونصر

‏‎#العاشر_من_رمضان ذكري انتصار الجيش المصري العظيم علي العدو الصهيوني وتحرير سيناء الغالية ، وتحقيق الانتصار الاول والاوحد والاخير للجيوش العربيه علي العدو الصهيوني

‏ويظل العاشر من رمضان يوم استعادة الكرامة

يوم استرداد الأرض وطرد المحتل واستعادة الكرامة

وستظل سيناء أرض عزيزة رويت بدماء ابطالنا من أبناء القوات المسلحة حفظ الله مصر عزيزة أبية

وحفظ الله جنودنا البواسل من كل مكروه وسوء

‎#العاشر_من_رمضان