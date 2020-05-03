وزير المالية: استمرار الصناديق الخاصة ضرورة

اكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الحسابات والصناديق الخاصة تنفق على مشروعات وخدمات وتسدد مرتبات العاملين عليها ويجب أن تستمر، لافتا إلى أنها تحصل على دعم من الدولة، مضيفا: "والباب الثانى من الموازنة سيزيد، هناك تشابك، وهو إن بعض الجهات الموازنية عليها ديون للكهرباء ومياه وقررنا سداد تلك المستحقات للقضاء على التشابكات".





و قال وزير المالية أن الوزارة ملتزمة بالانضباط الكامل فى تنفيذ الموازنة، موضحا أن هذا الأمر شهدت به لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019.





ويتضمن تقرير اللجنة 12 توصية من اللجنة للحكومة، منها المطالبة ببتشكيل لجنة من جهاز المحاسبات، والرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، وأسباب التوقف، والتوصية بحصر شامل للمبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق الخاصة والأعمال المسندة لهم، بالإضافة إلى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.





كما تضمنت التوصيات فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وإجراءات تحصيلها، وكذلك تكليف المحاسبات بحصر كافة المشروعات المتوقفة واعداد تقرير عن انظمة الضبط والرقابة الداخلية بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.



