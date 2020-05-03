أحمد عيد عبدالملك: تلقيت عرضا من الأهلي ورغبتى حسمت الانتقال للزمالك

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك و حرس الحدود السابق أنه حصل على عرض من النادى الأهلى قبل الانتقال إلى الزمالك ، قائلا مكنش عندى مشكلة ألعب فى الأهلى بعيدا عن الإنتماءات و لكن عرض الزمالك كان فى نفس التوقيت و رغبتى حسمت الأمر .

وأشار أحمد عيد فى تصريح لبرنامج ا لنجوم ورمضان على إذاعة الشباب و الرياضة أن طبيعى أن يكون لاعب عنده إنتماء و لكن كإحترافيا لم يؤثر عليه فى أى نادى يلعب بقميصه .





و يرى أحمد عيد أن السوشيال ميديا فى الوقت الحالى تكبر المواضيع فى الرياضة المصرية و تتناولها بشكل لا يليق .

كما قال عيد فى تصريحاته أنه يستغل رمضان السنة دى للإعتكاف و التقرب من ربنا و الأسرة فى ظل الحظر سبب فيروس كورونا المستجد .