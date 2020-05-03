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رياضة

أحمد عيد عبدالملك: تلقيت عرضا من الأهلي ورغبتى حسمت الانتقال للزمالك

الأحد 03/مايو/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك و حرس الحدود السابق أنه حصل على عرض من النادى الأهلى قبل الانتقال إلى الزمالك ، قائلا مكنش عندى مشكلة ألعب فى الأهلى بعيدا عن الإنتماءات و لكن عرض الزمالك كان فى نفس التوقيت و رغبتى حسمت الأمر .
 
 وأشار أحمد عيد فى تصريح لبرنامج النجوم ورمضان على إذاعة الشباب و الرياضة أن طبيعى أن يكون لاعب عنده إنتماء و لكن كإحترافيا لم يؤثر عليه فى أى نادى يلعب بقميصه .

 
 و يرى أحمد عيد أن السوشيال ميديا فى الوقت الحالى تكبر المواضيع فى الرياضة المصرية و تتناولها بشكل لا يليق .
 
كما قال عيد فى تصريحاته أنه يستغل رمضان السنة دى للإعتكاف و التقرب من ربنا و الأسرة  فى ظل الحظر سبب فيروس كورونا المستجد .
 
وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته مسبقا  على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.
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