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محافظات

محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين

الأحد 03/مايو/2020 - 06:26 م
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة : استرداد ٣٨ ألف متر لحل النزاع
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عبد العزيز جمال
أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيّة عن استرداد المحافظة اليوم مساحة ٣٨٠٠٠ متر مربع كجزء من تسوية المديونية الخاصة بجمعية صقر قريش لدي محافظة القاهرة.

وأكدت نائب المحافظ أنه تم التوصل إلى اتفاق لاتمام انهاء اجراءات حل النزاع القائم بين محافظة القاهرة و جمعية صقر قريش بشأن مساحة الارض المحددة مقابل المديونية المستحقة للمحافظة من قبل الجمعية و ذلك في اطار استكمال المشروع المتوقف منذ سنوات.

وأكدت أن الإجراءات تمت بحضور اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين والقيادات الشرطية والتنفيذية والادارات المعنية بالمنطقة الجنوبية وحي البساتين، وجارى استكمال ماتبقي من الاعمال.

جاء ذلك تفعيلأ للبروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وجمعية صقر قريش لتسوية القضايا الخلافية وبناءا على توجيهات القيادة السياسية بسرعة استرداد أملاك الدولة وتسوية اي قضايا عالقة مع الشركات او الجمعيات العقارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيّة حرصها على  الحفاظ علي اموال الدولة واسترداد مستحقات محافظة القاهرة فيما يخص المنطقةالجنوبية.
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر لحل النزاع مع جمعية صقر قريش بالبساتين
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