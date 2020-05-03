ياسر جلال لـ صدى البلد: لا أعتبر نفسي أقدم أعمال أكشن

عبّر الفنان ياسر جلال، عن سعادته بخوض رمضان الجاري 2020 بمسلسله الجديد " الفتوة "، الذي يعرض حاليًا على شاشات التلفزيون وقد حقق نجاحا كبيرا جدًا.





أنا لا أعتبر الأعمال التي قدمتها أعمال أكشن بالعكس، فدائما ما كنت أهتم بتقديم القضايا المختلفة، مع وجود الأكشن في السياق الدرامي ليس إلا، ظل الرئيس كان يناقش قضية الفساد، كان به تشويق". وقال ياسر جلال ، في تصريح لـ "صدى البلد": "





وتابع: "مسلسل رحيم كان مسلسلا اجتماعيا يناقش قضية غسيل الأموال، ومسلسل "لمس أكتاف" كان عملا اجتماعيا فكون البطل مصارعا لا يعني أن يتم تصنيف المسلسل كأشن، بل من الممكن قول إنه اجتماعي يتخلله مشاهد أكشن".





يذكر أن شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورات أبرزها أن يقابل المعلم سيد" رياض الخولي " مى عمر " ليل" ويطلب منها الرجوع له، ويؤكد لها أنه متمسك بها لكنها تطالبه بأن ينساها ويبعد عنها لأنه ضربها وأهانها.





مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة ياسر جلال، بجانب كل من مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.