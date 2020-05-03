وفاة شقيق عبد الباري عطوان بفيروس كورونا

توفى اليوم شقيق الكاتب الصحفى الفلسطيني عبد البارى عطوان مصابا بفيروس كورونا المستجد.





وأعلن الكاتب الصحفى عبد البارى عطوان فى تدوينه له عن وفاة شقيقة قائلا: "انتقل الى رحمة الله اخي المهندس زياد محمد نبهان أبو عطوان بعد إصابته بفيروس الكورونا "انا لله وانا اليه راجعون".



