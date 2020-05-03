وفاة شقيق عبد الباري عطوان بفيروس كورونا

توفى اليوم شقيق الكاتب الصحفى الفلسطيني عبد البارى عطوان مصابا بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن الكاتب الصحفى عبد البارى عطوان فى تدوينه له عن وفاة شقيقة قائلا: "انتقل الى رحمة الله اخي المهندس زياد محمد نبهان أبو عطوان بعد إصابته بفيروس الكورونا "انا لله وانا اليه راجعون".
يذكر ان عبد الباري عطوان كاتب وصحفي فلسطيني ولد في مخيم دير البلح للاجئين الفلسطينين بمدينة دير البلح في قطاع غزة في 17 فبراير سنة 1950. كان يتولى رئاسة تحرير صحيفة القدس العربي اليومية منذ عام 1989 وحتى2013، لاحقًا أسس ورأس تحرير الصحيفة الإلكترونية رأي اليوم وما زال في منصبه كرئيس تحرير عليها.