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رياضة

أكرم توفيق ينشر صورة له مع والدته والجمهور: ست الكل

الأحد 03/مايو/2020 - 06:40 م
أكرم توفيق
أكرم توفيق
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مصطفى كرم

شارك أكرم توفيق ناشيء النادي الأهلي ولاعب نادي الجونة جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديده له مع والدته.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ربنا يباركلك فيها ويخليها" و "ربنا يخليكو لبعض" و " ربنا يحفظهالك يا كابتن" و "رمضان كريم عليكم"و " ست الكل ربنا يخليك ليها". 

ويحتاج الأهلي إلى دعم في صفوفه، ويحاول هذه الفترة الاستعانة بـ لاعبيه المعارين للعديد من الأندية المصرية وابرزهم أكرم توفيق لاعب الجونة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الرياضة أعلنوا تعليق النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

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