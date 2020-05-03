رفض الأهلي.. أيمن عبدالعزيز: جلست مع الخطيب وأخبرته أني زملكاوي ..فيديو

كشف ايمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق ، عن تفاوض الاهلي اثناء احترافه فى اوروبا .





وقال عبدالعزيز ، عبر قناة اون تايم ، ان الاهلي فاوضه عندما ترك الدوري التركي وقرر العودة الي مصر لكنه رفض الانضمام للاحمر لان انتمائه لنادي الزمالك وصعب الانتقال للمنافس .





وشدد عبدالعزيز ، علي انه جلس بالفعل مع محمود الخطيب وصرح له انه سيلعب فى مصر لنادي الزمالك فقط .





وتابع، ظروف عائلية هي وراء الرحيل عن الدوري التركي والعودة لمصر بسبب مرض والدي .



