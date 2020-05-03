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رياضة

رفض الأهلي.. أيمن عبدالعزيز: جلست مع الخطيب وأخبرته أني زملكاوي ..فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 06:28 م
ايمن عبدالعزيز
ايمن عبدالعزيز
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حسن العمدة
كشف ايمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق ، عن تفاوض الاهلي اثناء احترافه فى اوروبا .

وقال عبدالعزيز ، عبر قناة اون تايم ، ان الاهلي فاوضه عندما ترك الدوري التركي وقرر العودة الي مصر لكنه رفض الانضمام للاحمر لان انتمائه لنادي الزمالك وصعب الانتقال للمنافس .

وشدد عبدالعزيز ، علي انه جلس بالفعل مع محمود الخطيب وصرح له انه سيلعب فى مصر لنادي الزمالك فقط . 

وتابع، ظروف عائلية هي وراء الرحيل عن الدوري التركي والعودة لمصر بسبب مرض والدي .

حصل على ثلاث بطولات مع نادى الزمالك وهم:

كأس الأفرو-آسيويه عام 1998/1997
كأس مصر عام 1998/1999
كأس أبطال أفريقيا عام 2000
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