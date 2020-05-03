بعد وفاة شقيقه.. تامر شلتوت يتصدر محرك بحث جوجل

وكتب تامر قائلا: انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير عمرو شلتوت إثر حادث سيارة.. وسيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة الظهر.





وتوجه تامر شلتوت بالدعاء لشقيقه:" اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".





واختتم قائلا:"ان لله وان اليه راجعون برجاء قراة الفاتحة والدعاء له".

كان تامر نشر خلال برنامجه "تقدر"، المذاع عبر شاشة "النهار" في شهر مارس الماضي، تقريرا مع المواطنين في الشارع عن تأثير الكلمة الطيبة في حياتهم.