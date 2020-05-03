AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة ٣٤٣ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

الأحد 03/مايو/2020 - 06:45 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
Advertisements
همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار جهود اجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية فى ازالة التعديات على اراضى الدولة سواء كانت اراضى زراعية او املاك دولة أوتعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة.

واضاف محافظ الدقهلية  أن إجمالى  حالات التعدى التى تم إزالتها من على اراضى الدولة بنطاق المحافظة حتى اليوم   بلغت ٣٤٣ حالة تعدى منهم ٢٠٤ حالة على الاراضى الزراعية ، ١٣٣ حالة تعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني، و٦ حالات تعدى من على الأراضى أملاك الدولة، وذلك منذ بدء حملات الإزالة للتعديات  بنطاق المحافظة فى مارس الماضى والتى وقعت أثناء فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا، 

واوضح المحافظ ان اجمالى المساحات الزراعية التى تم استردادها بلغت ١٠ افدنه و٢٠ قيراط ، و٦ اسهم ، وان مساحات الاراضى التى تم ازالة التعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى او املاك الدولة بلغت ١٣٥٧١متر مربع ، وقال المحافظ انه اليوم  ازالة ٩ حالات تعدى منهم ٦ حالات على الأراضى الزراعية و٣ حالات تعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى بمراكز المطرية و طلخا ونطاق حى شرق المنصورة  .

واكد المحافظ على  تضافرجهود كافة أجهزة المحافظة وجهات الولاية على أراضى الدولة بهدف التنفيذ الكامل  لتعليمات وتوجيهات   الرئيس عبد الفتاح السيسي  تطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة واسترداد حقوقها مشيرا إلى التعاون الكامل مع مديرية امن الدقهلية وجميع مراكز واقسام الشرطة لازاله كافة اشكال التعديات بنطاق المحافظة.
إزالة ٣٤٣ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية
إزالة ٣٤٣ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية
إزالة ٣٤٣ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية
إزالة ٣٤٣ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية
إزالة ٣٤٣ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

إزالة 165 حالة تعديات على الأراضي ومخالفات البناء بالدقهلية

محافظ الدقهلية يعلن إزالة ٢٠١ حالة بناء مخالف

محافظ الدقهلية: إزالة 258 حالة تعديات ومخالفات خلال فترة الحظر

حق الشعب.. إزالة 277 حالة تعد ومخالفات بناء في الدقهلية .. صور

إزالة ٢٨٥ حالة تعدى وهدم لمخالفات بناء تمت خلال أيام الحظر بالدقهلية

ترشيحاتنا

لقاء استغرق ثانية واحدة قبل موته.. قاتل أسامة بن لادن يكشف تفاصيل مهمة عن العملية

المخرج محمد سامي: افرحي يا أمي ابنك كلمه الأستاذ الكبير وحيد حامد

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

اكتشف علاقة أدوية الضغط المرتفع بفيروس كورونا

AdvertisementS

التقرير الأول عن دراما رمضان .. الأعلى للإعلام يشيد بمسلسل الاختيار.. ويؤكد انخفاض المخالفات عن العام السابق

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

بعد تجاوز الـ 6000 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

تفاصيل وأسعار شقق وزارة الإسكان خلال مايو.. 1359 بمشروع جنة.. و2662 فى سكن مصر.. و1061 ضمن دار مصر

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش بشمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

أنا مسيحية.. عايدة رياض تتصدر الترند السعودي

تطورات الحالة الصحية لـ بشرى بعد سقوطها في موقع تصوير "القمر آخر الدنيا".. صور

القوات المسلحة: القوات الجوية تدمر 228 مخبأ واكتشاف ٨ فتحات نفق بشمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ولافتة.. 10 صور مثيرة للجدل لـ ميريام فارس في عيد ميلادها

بـ الشيفون المنقط.. لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

يصيبك بمرض خطير.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الكافيين.. فيديو