إزالة ٣٤٣ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار جهود اجهزة المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية فى ازالة التعديات على اراضى الدولة سواء كانت اراضى زراعية او املاك دولة أوتعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى .





وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة.





واضاف محافظ الدقهلية أن إجمالى حالات التعدى التى تم إزالتها من على اراضى الدولة بنطاق المحافظة حتى اليوم بلغت ٣٤٣ حالة تعدى منهم ٢٠٤ حالة على الاراضى الزراعية ، ١٣٣ حالة تعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني، و٦ حالات تعدى من على الأراضى أملاك الدولة، وذلك منذ بدء حملات الإزالة للتعديات بنطاق المحافظة فى مارس الماضى والتى وقعت أثناء فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا،





واوضح المحافظ ان اجمالى المساحات الزراعية التى تم استردادها بلغت ١٠ افدنه و٢٠ قيراط ، و٦ اسهم ، وان مساحات الاراضى التى تم ازالة التعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى او املاك الدولة بلغت ١٣٥٧١متر مربع ، وقال المحافظ انه اليوم ازالة ٩ حالات تعدى منهم ٦ حالات على الأراضى الزراعية و٣ حالات تعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى بمراكز المطرية و طلخا ونطاق حى شرق المنصورة .



