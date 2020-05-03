وفاة المصمم التاريخي لسيارات فورد موستنج

توفى المهندس جيل هالدرمان،صاحب اول تصميم لسيارة فورد موستنج الشهيرة ، يوم الأربعاء الماضي في المستشفى بعد معركة مع سرطان الكبد عن عمر ناهز الـ 87 عاما.

لعب هالدرمان دورًا في تطوير شعار الفرس الراكض المميز للعلامة التجارية، كما أشرف على تغيير تصميم سيارة العضلات خلال طرازات 1971-1973، وفاز أيضًا بجائزة سيارة العام عن سيارة لينكولن تاون 1990، من بين سيارات أخرى أشرف عليها كمدير لاستوديو تصميم فورد.

اقرا ايضا :

تفاصيل أكثر سيارة مستعملة محبوبة في مصر لقبها التجار بالكريستالة.. صور

نيسان صني 2020 nissan sunny تعود في مصر بنسخة مانيوال وسعر تنافسي .. صور

الصين تطرح نسخة رياضية من تويوتا كورولا toyota corolla 2021 .. صور

و تخرح هالدرمان بدرجة البكالوريوس من جامعة دايتون، وحصل على درجة التصميم الصناعي من معهد دايتون للفنون، حيث درس الفن، وفي مقابلة له في عام 1985 .

و قال أنه كان في حيرة من أمره بين ما إذا كان سيستمر في الفن التجاري أم في تصميم السيارات، لكنه اختار الأخيرة لأنها أكثر إثارة للاهتمام، وقد بدأ عمله كمصمم في فورد قبل تخرجه بشهرين.

أما عن بداية موستنج، فخلال مسابقة تصميم لسيارة رياضية جديدة، توصل إلى الرسم، والذي تحول في النهاية إلى موستنج الأسطورية، ويعود الفضل إلى هالدرمان كمنشئ فتحة التهوية الجانبية بموستنج الأصلية، والتي لا تزال سمة تصميمية مميزة للسيارة حتى اليوم، والتي تقوم بتوصيل الهواء لتبريد المكابح، ولكنها أصبحت سمة زخرفية بحتة .