حلمي وسأحققه.. أيمن عبد العزيز: سأترشح على رئاسة الزمالك ..فيديو

كشف أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق، عن نيته في الترشح لرئاسة نادي الزمالك.









وقال "عبدالعزيز"، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم"، إن حلمه أن يكون رئيسا لنادي الزمالك، وفي يوم ما سأترشح على الرئاسة.









وشدد علي أنه لن يترشح لعضوية، ويمكن أن يبدأ هذا الحلم من منصب نائب الرئيس مباشرةً، ليكون عرش الرئاسة هدفه التالي.









واختتم أيمن عبدالعزيز، تصريحاته، موضحا أن أهم شيء فى حالة توليه رئاسة النادي سأهتم ببناء فريق من أبناء النادي وسيهتم بكيان الزمالك.









حصل أيمن عبدالعزيز على 3 بطولات مع نادى الزمالك وهي:

كأس الأفرو-آسيوية عام 1998/1997

كأس مصر عام 1998/1999

كأس أبطال أفريقيا عام 2000





