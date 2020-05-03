فرض رسم على عقود اللاعبين .. خبراء: يحدث في أوروبا والجبلاية شاهد مشفش حاجة

فرض الضرائب الرياضية بهذه الصورة يعمل على تحقيق وزيادة التنافسية العادلة بين الأندية و يحدد معايير القيمة السوقية للاعبين والمدربين بشكل كبير جدا ويوفر مبالغ مالية كبيرة

مما يعمل على إعادة توجيه هذه الأموال بصورة مفيدة فى تطوير الرياضة المصرية ككل منوها إلى أن تطوير الرياضة المصرية يجب أن يحكمه عدد كبير من القوانين الحاكمة