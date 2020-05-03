فرض رسم على عقود اللاعبين .. خبراء: يحدث في أوروبا والجبلاية شاهد مشفش حاجة

أرسلت الحكومة مؤخرا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.
وجاءت البنود على النحو التالي: البند 21: عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية وذلك بواقع ما يلي: 1% على العقود السنوية البالغة مليون جنيه فأقل و2% على العقود السنوية من مليون وحتى 2 مليون جنيه و3% على العقود السنوية من 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه و5% على العقود السنوية من 3 ملايين وحتى 5 ملايين جنيه.
صدى البلد يسلط الضوء على رؤية الخبراء حول مدى تحقيق الفائدة المرجوة من وراء إقرار مشروع القانون خلال الفترة القادمة.
مسئول سابق يوضحأشاد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق بمشروع القانون المقترح بشأن فرض رسم تنمية موارد الدولة على عقود اللاعبين المصريين والأجانب.
قال وزير الشباب والرياضة السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: مشروع قانون ممتاز وفى غاية الأهمية مقترح من الحكومة بفرض رسم تنمية موارد الدولة على عقود البيع أو الشراء أو التجديد أو الإعارة للاعبين المصريين أو الأجانب.
أضاف: ينص المشروع على أن يقوم اتحاد اللعبة الرياضية بتحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق العقد كذلك فرض رسم تنمية موارد على تراخيص شركات الخدمات الرياضية الجديدة المنشأة طبقًا لـ قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
يحدث فى دوريات أوروبا
علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على مقترح قانون فرض رسوم على عقود لاعبى كرة القدم المصريين والأجانب وقال : الرياضة بما تحمله من خصوصية مميزة فى مجال التعاقدات الرياضية وما يحيط بذلك القطاع الهام من حقوق تسويقية وحقوق بث ودعايات إعلانية وما يرتبط بهذا القطاع الهام من طبيعة خاصة فى تأسيس العقود فى مختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. يفرض علينا الأمر ان ننشئ له نظام ضريبي أو حزمة ضريبية خاصة تختلف عن الطبيعة العامة للضريبة التي تفرضها الدولة
تابع : هذا ما يحدث فى العالم وفى كافة دوريات كرة القدم وخاصة الخمس دوريات الكبرى " الدورى الانجليزى ، الاسبانى ، الايطالى، الالمانى،الفرنسى حيث أن لها النظام الضريبى الخاص بها والذى يرتب التزاما قويا بين المتعاقد والجهة الرياضية والدولة بصورة تسهم فى زيادة التدفقات النقدية للدولة.
أضاف: ليس من المنطقى المساواة فى نسبة الاستقطاع الضريبي أو مانطلق عليه " ضريبة الدخل " للموظف العادي وأصحاب العقود فى كرة القدم مثلا فهذا الأمر لا يعد تدخلا حكوميا بل يعتبر إطارًا عامًا من اطر الحوكمة المؤسسية والتي تندرج تحت مظلة السيادة الوطنية للدول.
وقال أيضا: أود أن أشير إلى انظمة الضرائب الرياضية الإيطالية وقدرتها على تقسيم التعاقدات الرياضية إلى شرائح رياضية مختلفة تسمح بتحقيق المعادلة الصعبة بين زيادة التدفقات النقدية للدولة وزيادة الجاذبية للذهاب للدوري الايطالي من قبل لاعبى كرة القدم فطريقة حساب الاسقتطاع الضريبي من خلال تقسيم المبلغ الإجمالي للعقد إلى قسمين ثم حساب ٥٠% ضريبة مالية على نصف قيمة العقد يعتبر من الأنظمة القوية جدا فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة العقد الإجمالية تقدر بـ ثلاثون مليون جنية مصرى فإن القيمة الضريبية تعادل ٧.٥ مليون جنيه مصرى والتى تمثل ٥٠% من الخمسة عشر مليون و التى تعادل نصف القيمة الإجمالية للعقد .
لفت إلى أن حجم التدفقات النقدية التي سوف تتحصل عليها الدولة وفقا لكافة التعاقدات الرياضية سيكون كبيرا بهذه الصورة فى كافة المجالات التعاقدية للاعبين والمدربين وحقوق البث والرعاة والإعلانات .....الخ ) فى ظل هذا السوق الضخم المرتبط بمجالات الرياضة مشيرا إلى أن فرض الضرائب الرياضية بهذه الصورة يعمل على تحقيق وزيادة التنافسية العادلة بين الأندية و يحدد معايير القيمة السوقية للاعبين والمدربين بشكل كبير جدا ويوفر مبالغ مالية كبيرة للدولة مما يعمل على إعادة توجيه هذه الأموال بصورة مفيدة فى تطوير الرياضة المصرية ككل منوها إلى أن تطوير الرياضة المصرية يجب أن يحكمه عدد كبير من القوانين الحاكمة التي تفرضها الدولة تعمل على حوكمة مؤسساتها وقطاعاتها المختلفة بصورة تعزز السيادة الوطنية وتؤكد على اتباع الأساليب.
الجبلاية توضح
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة وصول مشروع قانون الرسوم الجديدة لعقود اللاعبين المصريين والأجانب إلى مقر الجبلاية فى الجزيرة.
قال المصدر ذاته أن اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد لم تتلق أي شئ بشأن مشروع قانون فرض رسم تنمية الموارد على عقود اللاعبين الذين يتم بيعهم أو إعارتهم سواء من المصريين أو الأجانب.