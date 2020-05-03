د. كمال الدسوقى يكتب: ذكرى العاشر من مضان

عاش اللى قال للرجال عدوا القنال، تحية لابطال مصر الذين عبروا قناة السويس الساعه ٢ ظهرا يوم ١٠ رمضان وهم صيام ليتم العبور بنجاح وتحطيم خط بارليف اكبر مانع صناعى مجهز بالنابلم فى ٦ ساعات على الجانب الاخر لاكبر مانع مائى فى العالم وكنت طفلا فى هذا التاريخ ٦ اكتوبر ١٩٧٣ وكنت اجلس بجوار والدى عليه رحمه الله وهو يتابع البيانات العسكريه عن نجاحات رجال القوات المسلحة البواسل بقيادة الفريق الجمسى وكان اخى الاكبر عليه رحمة الله على جبهه القتال فى بور فؤاد فى معركه العزة والكرامه ضد العدو الصهيونى المغتصب وتم استرداد الارض والعزة والكرامه بدماء الشهداء وانتهت الحرب بعد ملحمه مصريه سيظل يذكرها التاريخ للدوله المصريه بعد التحام الشعب مع القيادة وضربوا اروع الامثله فى الفداء والتضحية من اجل الارض .









أبنائى الشباب الان معظمهم لم يعاصر هذه الحرب لكن يجب ان يتم تذكيرهم بها وبدماء الشهداء التى سالت من اجل ان يعيشوا هم بعزة وكرامه وان يحافظوا على انجازات ابائهم وان يستكملوا العبور الاول الى العبور الثانى للنهضه والتنميه الشامله التى تقودها الدولة حاليا وان يلتف حول قيادته ويثق فيها وان لا ينقاد للافكار الهدامه المغلوطه فالدوله الان فى مواجهة حقيقيه مع الارهاب والتطرف الذى يعوق تنمية الدوله..

يجب ان يتذكر الجميع التضحيات التى قدمها رجال القوات المسلحه بكل افرعها وشعبها العظيم فى هزيمه العدو وتحقيق النصر لمصر

انها لذكريات وايام عزيزة على النفس والقلب وها نحن قد وصلنا الى سن الشيخوخه وشاهد على تلك المعارك والحكايات التى كان يرويها لنا اخى وكل من شارك فى هذه المعركه من ابناء قريتى.





سيناء ارض الفيروز جزء عزيز من جسد الوطن الأم تم استرداده بكل فخر وعزة . ابنائى الاعزاء الارض والوطن اغلى شىء فى الحياة أدعوكم لقراءة التاريخ وتذكر هذه البطولات التى تعطينا الامل والعزم فى تحرير ارض الوطن من كل اعدائه وكل الافكار المغلوطه وان لا ننساق الى اى حملات تشكيك فى قدرة الدوله على السيطرة على حدودها وان يقفوا خلف قياداتهم حتى نستطيع البناء والتنميه على الارض التى سالت عليها الدماء الطاهرة الزكية لآبائكم وحتى تسلموها بدوركم الى ابنائكم. أرض الخير والسلام والتنميه والبناء وتستمر مسيرة العطاء من جيل الى جيل..









كما أذكر بطل الحرب والسلام الحقيقى الرئيس الراحل انور السادات الذى أنجز الحرب بكل براعه واستكمل استرداد اخر جزء من ارض سيناء الحبيبه مدينه طابا وبسط سيادة الدوله على كامل ترابها بعد معركة قانونيه فى المحكمه الدوليه .. نعم انها الذكريات ..عاشت مصرة حرة ابية.



