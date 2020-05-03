باسم ياخور يستغيث بـ أروى لإنقاذه.. ورامز يرد: باعتك بألفين درهم

دخل الفنان السوري باسم ياخور ، في حالة من الصدمة والذهول فور رؤية رامز جلال، وبدأ ياخور الاستغاثة بـ الفنانة أروى شريكة رامز فى المقلب.





ورد رامز جلال على استغاثات باسم ياخور قائلا:" أروى باعتك بألفين درهم".





ووقع الفنان السوري باسم ياخور ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، « رامز مجنون رسمي »، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الأحد والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.









وكعادته في السخرية من الضيف، قال رامز جلال عن باسم ياخور:" ده مش ممثل ياجماعة ده مصارع شايفين عملاق إزاي".





وتدور فكرة برنامج « رامز مجنون رسمي » على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.









ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.





وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.