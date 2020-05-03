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توك شو

بمناسبة انتصار العاشر من رمضان.. شاهد أسماء مصطفى تقدم التحية العسكرية للجنود والشهداء

الأحد 03/مايو/2020 - 07:41 م
أسماء مصطفى تقدم
أسماء مصطفى تقدم التحية العسكرية
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قسم التوك شو
قدمت الإعلامية أسماء مصطفى، التحية العسكرية إلى الجيش وأبطال وجنود وشهداء مصر؛ بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، وذلك بعد 47 عامًا من معركة العبور.


وأوضحت أسماء مصطفى، أثناء تقديم برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لم يتخيل أحد عبقرية القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، كما تمت الاستفادة من التراث النوبي بكلمات سرية وعمل رموز بين أفراد الجيش لتنفيذ الأوامر من دون علم العدو، وهو ما جعل النصر في النهاية حليف المصريين. 


تابعت الإعلامية، أن التاريخ كان مليئًا بالدروس والعبر ولا يمكن رصد كافة تفاصيله، لأن حرب العاشر من رمضان تُكشف عنها يوميًا أسرار جديدة تجعل الإنسان يتأمل في تاريخ العبقرية العسكرية، خاصة أنها ضمت العديد من الانتصارات الكبيرة.


كما سلطت أسماء مصطفى، الضوء على خطط التنمية في سيناء من بعد حرب أكتوبر المجيدة، سواء بضخ الاستثمارات أو القطاع الزراعي وهو ما يؤكد أن انتصارات الجيش المصري لم تتوقف عند 1973 بل استمرت حتى يومنا هذا عبر حماية الحدود وخوض التحديات بالشراكة مع الشعب، متوقعةً أن يتغير شكل سيناء في عام 2021 بعد المخصصات الحكومية والميزانية الموضوعة لتنميتها.

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