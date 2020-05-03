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محافظات

إزالة 613 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في القليوبية

الأحد 03/مايو/2020 - 08:11 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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إبراهيم الهوارى

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إزالة 132 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة  24467 م2 وإزالة 366 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 9 أفدنة و21 قيراطا و4 أسهم.


وتمت إزالة عدد 115 حالة مخالفات بناء بمساحة 39614.4م2 خلال الفترة من 7 أبريل 2020 وحتى الآن.


جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينتي قليوب وطوخ يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب واللواء حسين عليوة مساعد مدير أمن القليوبية والعميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة طوخ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة حيث تمت إزالة 26 حالة تعدي بمساحة 2500م2 بقرية بلقس بمدينة قليوب.


واستكمل الهجان جولته بمتابعة إزالة برج سكني بشارع نفق مشتهر بمدينة طوخ مكونا من 13 طابقا وحاصلا على ترخيص أرضي و4 أدوار فقط حيث قام صاحب العقار ببناء 8 طوابق بالمخالفة بدون ترخيص مخالفا للشروط الهندسية ولوائح التنظيم.


وأكد محافظ القليوبية  استمرار الوحدات المحلية للمراكز والمدن في تنفيذ حملات إزالة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكل المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.


وأوضح أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008 وإزالة التعديات على أملاك الدولة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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