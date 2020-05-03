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مرأة

نشرة المرأة .. أضرار خطيرة للإفراط في القهوة والشاي .. واكتشف علاقة أدوية الضغط بفيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 08:25 م
نشرة المرأة .. اضرار
نشرة المرأة .. اضرار خطيرة للإفراط فى القهوة والشاى .. واكتش
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اسماء محمد

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

يصيبك بمرض خطير.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول الكافيين.. فيديو

 

كشف الدكتور إبراهيم عبد الرشيد، استشاري التحليل النفسي وتحليل الشخصية، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد أبرز الأضرار التي يمكن ان تصيب الجسم بسبب الإفراط فى تناول الكافيين.

أوضح عبد الرشيد، بأن تناول الشاى والقهوة بكميات كبيرة يمكن أن يسبب امراض عقلية، وهلاوس، ولذلك يجب الحد من تناول الشاى والقهوة، وعدم تخطى الحد المسموح به لتجنب الإصابة بالأضرار العقلية والأضطرابات

مهمة وغير متوقعة.. هاني الناظر يقدم 10 خطوات للحماية من الفيروس

 

كشف الدكتور هانى الناظر، استشارى أمراض الجلدية والتجميل، أهم الخطوات الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك".

وطرح سؤال قائلا: كيف تمارس حياتك اليومية من غير الخوف من كورونا؟ 

 

ورد بـ 10 نقاط، كان أبرزها:

 

- ارتدي الكمامة باستمرار في الأماكن العامة ووسائل النقل وفي المحلات والأسواق ومكان العمل وابتعد عن التزاحم والتلاصق 

- وانت في المنزل احرص على تطهير النقود والبضائع التي تأتيك من الخارج  باستعمال قطنة مبللة بالكحول 

- ضع الخبز علي النار قبل تناوله والخضراوات تنقع في ماء وخل والفاكهة تشطف بالماء والصابون والمعلبات تمسح بالكحول .

اكتشف علاقة ادوية الضغط  المرتفع بفيروس كورونا 

حاول الأطباء والعلماء فك شفرات فيروس كورونا للتمكن من السيطرة عليه ومن بين تلك المحاولات ما وجده العلماء في تجارب أجريت على الحيوانات خلال الفترة الماضية تم اعطاء ادوية الضغط المرتفع لها.

ووجد العلماء أن ادوية الضغط المرتفع تتسبب في زيادة إفراز بروتين معين يجعل دخول فيروس كورونا للجسم اسهل بكثير.
مما آثار مخاوف عدد كبير من الاطباء والمرضى حيث ان الضغط المرتفع من المشكلات الصحية واسعة الانتشار لكن لحسن الحظ أن ثلاث دراسات علمية أكدت عدم صحة علاقة ادوية الضغط المرتفع بفيروس كورونا ونشرت بـ مجلة "نيو إنجلاند" العلمية.
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