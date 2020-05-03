تمويل 9900 مشروع بقيمة 863 مليونا و612 ألف جنيه في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن عدد المشروعات التي تم تمويلها "عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاق المشروع في مايو 2015 وحتى الثاني من مايو الحالي 2020 ، قد بلغ 9900 مشروع بقيمة 863 مليونا و612 ألف جنيه، والتي وفرت 12 ألفا و377 فرصة عمل.





وأشار إلى أنه في العام الماضي 2019 فقط "قد شهد تمويل 1632 مشروعا بقيمة 275 مليونا و600 ألف جنيه والتي وفرت 2732 فرصة عمل، وذلك بزيادة قدرها 7% في قيمة القروض والتمويل مقارنة بعام 2018"، والذي بلغت فيه قيمة القروض 255 مليونا و200 ألف جنيه.





وأكد محافظ بني سويف على أنه تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها ، خاصة وأن المحافظة تنفذ خطة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخطوات العملية منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز ، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر والإنتاج ، وتم مؤخرا الإعلان عن استمارة تبيان واستطلاع رأي للاستفادة من أراء الشباب والمواطنين في دعم الإستراتيجية للنهوض بهذا القطاع وغيرها .





وأشار المحافظ إلى أن "مبادرة مشروعك التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية"يشارك في تنفيذها عدد من البنوك الوطنية وهي(بنك مصر،البنك الأهلي المصري،بنك القاهرة ،البنك الزراعي المصري،بنك التعمير والإسكان،بنك الإسكندرية)بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين)وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك .





وتابع موضحا :أن عدد المشروعات التي موًلها "بنك مصر" قد بلغ 5502 مشروعا بقيمة 544.3 مليون جنيه،فيما بلغ عدد المشروعات التي موًلها "البنك الأهلي المصري" 647 مشروعا بقيمة 241.6مليون جنيه تقريبا، في حين تم تمويل 3465 مشروعا بقيمة 74 مليون جنيه عن طريق "بنك القاهرة"،في الوقت الذي بلغ فيه عدد المشروعات الممولة من "البنك الزراعي المصري" 272 مشروعا بقيمة 13.7 مليون جنيه ،بينما قدم بنك "الإسكان والتعمير"التمويل لـ 9 مشروعات بقيمة 12.2 مليون جنيه ، وقدم بنك" الأسكندرية " تمويلا بقيمة 4.7 مليون جنيه لعدد 5 مشروعات.





جاء ذلك خلال استعراض المحافظ للتقرير الذي عرضته عليه الأستاذة نهى محمد مدير عام التعاون الدولي ومدير مشروعك بالمحافظة ، والأستاذ سامح ماهر مساعد مدير مشروعك ، والذي يتضمن مستجدات هذا الملف ، والمعوقات التي تم تذليلها ، ومقترحات تعظيم الاستفادة من المشروع ، وسير المنظومة بالسبع مراكز.







