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مرأة

طبيبة تكشف مخاطر اللون الأخضر في البطاطس والباذنجان

الأحد 03/مايو/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يظهر لون أخضر في بعض المحاصيل مثل البطاطس والباذنجان والطماطم، وأكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك  ان اللون الأخضر هو مادة الكلوروفيل التي يستخدمها النبات لعمل التمثيل الضوئي  وهي مادة ليس لها أضرار على الصحة .


لكن مادة الكلوروفيل دليل على وجود مادة أخرى يفرزها النبات بشكل طبيعي تدعى السولانين وهو نوع من السموم الطبيعية في الأغذية تفرزها بعض النباتات كآلية دفاع  ضد الفطريات والآفات.


السولانين طبقا لمنظمة الصحة العالمية  يمكن أن يتسبب  في آثار  صحية ضارة وأن تطرح مخاطر وخيمة تهدد صحة البشر والماشية. وبعض هذه السموم قد يكون شديدا.


 فتناول تلك الخضراوات ذات اللون الأخضر بكميات كبيرة  قد يتسبب في  آلام المعدة الشديدة  والإسهال وجفاف الحلق

 
وتشمل العواقب الصحية الطويلة الأجل التأثير على الجهاز المناعي أو التناسلي أو العصبي .


لذلك  : 
☆ نبتعد عن الثمار ذات اللون الأخضر عند الشراء.

☆ نحفظ البطاطس في مكان مظلم جاف بارد حيث يتسبب الضوء في إفراز تلك المادة مع ظهور الكلوروفيل .

☆ اذا تم تخزين تلك الثمار وظهر بها اللون الأخضر يمكننا قطع اللون الأخضر مع جزء من الثمرة حتى نتخلص من اللون الأخضر تماما ونستهلك باقي الثمرة الخالية من اللون الأخضر ، أما إذا كان اللون الأخضر يحتل مساحة كبيرة من الثمرة فيفضل الاستغناء عنها تماما.
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