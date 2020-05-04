150 ألف يرقة بلطي.. تعرف على إنتاج مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة

قام مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالسعودية بإنتاج 150 الف يرقة من أسماك البلطي البحري لشهر مايو لعام 2020، وقام بتوزيعها على مشاريع الاستزراع المائي.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي أن امداد مشاريع الاستزراع المائي باليرقات، يأتي ضمن خطط الوزارة في تنوع المنتوجات السمكية والوصول إلى زيادة الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية وذلك استكمالًا لشهر إبريل الماضي الذي تم به انتاج 80 ألف يرقه وقد وزعت ايضًا كدعم لمشاريع الاستزراع المائي .
وأشار الغامدي بأنه استكمالا لأمداد مشاريع الاستزراع باليرقات سيقوم المركز بتوزيع 100 الف يرقه استكمالًا لهذا الشهر بإذن الله ، مؤكدًا أن إشراف الوزارة على جميع مراحل النمو والنقل والإنتاج يأتي ضمن سياسة ضبط الجودة التي تنتهجها الوزارة في جميع مزارع الاستزراع السمكي في المملكة .