أحمد فهمي ينشر صورة له من برنامج اغلب السقا





نشر أحمد فهمي صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وعلق فهمى قائلا " مع حبيبي و اخويا برنامج احمد السقا حلقه جامده يا ابو ياسين يا غالي ".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :





الحلقه تجنن - موفق دائما - منور يافهمى





برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه رزان مغربي.





يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.