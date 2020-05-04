الأردن يتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل 3% خلال 2020 بسبب كورونا

وقال الوزير في تصريحات على التلفزيون الرسمي إن تأثير الضربة الاقتصادية القوية التي عصفت بالاقتصاد المحلي عميقة مشيرا إلى أنها ستستمر.

وأضاف، في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن "الإيرادات المحليّة انخفضت بقيمة 602 مليون دينار"، موضحا أنه "آن الأوان للموازاة بين الأثر الاقتصادي والصحي".





"فيروس كورونا شكّل أكبر تهديد لاقتصادات العالم منذ أزمة الكساد الكبير عام 1929"، أضاف العسعس، موضحا أن الحكومة "ستتخذ قرارات صارمة في مرحلة التعافي الاقتصادي".





وتابع العسعس أن الحكومة "ملتزمة بدفع الرواتب في مواعيدها"، مضيفا أن "الاقتصاد الوطني بخير وسنستمر بضخ السيولة اللازمة لاستمرار عجلة الاقتصاد".