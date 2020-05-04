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اقتصاد

الأردن يتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل 3% خلال 2020 بسبب كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:32 ص
الأردن يتوقع انكماش
الأردن يتوقع انكماش الاقتصاد
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وكالات
قال محمد العسعس، وزير المالية الأردني اليوم إنه من المتوقع انكماش اقتصاد المملكة الذي يعاني من ضغوط مالية بنحو ثلاثة بالمئة في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا.

كان صندوق النقد الدولي الذي وافق في مارس الماضي على برنامج بقيمة 1.3 مليار دولار مع الأردن توقع في السابق نمو اقتصاد المملكة بنحو 2.1 بالمئة في 2020 وارتفاعه تدريجيا في الأعوام القليلة التالية إلى 3.3 بالمئة.

وقال الوزير في تصريحات على التلفزيون الرسمي إن تأثير الضربة الاقتصادية القوية التي عصفت بالاقتصاد المحلي عميقة مشيرا إلى أنها ستستمر.

وأضاف، في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن "الإيرادات المحليّة انخفضت بقيمة 602 مليون دينار"، موضحا أنه "آن الأوان للموازاة بين الأثر الاقتصادي والصحي".

"فيروس كورونا شكّل أكبر تهديد لاقتصادات العالم منذ أزمة الكساد الكبير عام 1929"، أضاف العسعس، موضحا أن الحكومة "ستتخذ قرارات صارمة في مرحلة التعافي الاقتصادي".

وتابع العسعس أن الحكومة "ملتزمة بدفع الرواتب في مواعيدها"، مضيفا أن "الاقتصاد الوطني بخير وسنستمر بضخ السيولة اللازمة لاستمرار عجلة الاقتصاد".
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