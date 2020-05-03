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رئيس البنك الزراعي: ارتفاع حجم محفظة الإقراض إلى 33 مليار جنيه.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 08:23 م
علاء فاروق
علاء فاروق
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إبراهيم القادري
قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصرى ، إن المزارعين يهتمون بأسعار الفائدة وطبيعة المنتج التمويلي الذي يحصلون عليه ويجب الاهتمام بذلك .

واضاف رئيس البنك الزراعي المصري خلال حواره علي اكسترا نيوز ، إن سعر الفائدة تدعمه الدولة بالإضافة الي أن المنتجات الزراعية والحيوانية تدعمهم الدولة أيضا بنسبة 5%.

واوضح علاء فاروق ، أن هذا يؤدى الي انخفاض تكلفة الانتاج ومساعدة المزارع علي الزراعة في التوقيتات السليمة .

وتابع رئيس البنك الزراعي المصري ، أن الأماكن الأكثر اقتراضا وتعامل مع البنك هي الأقاليم والوجه البحرى والوجه القبلى لانهم اساس الاقتصاد في مصر والزراعة والإنتاج الحيواني .


واستكمل علاء فاروق ، أن محفظة الإقراض في البنك ارتفعت الي 33 مليار جنيه وهي محفظة متنوعة وبها الانتاج الحيواني الذي وصل الي 11 مليار جنية والانتاج النباتي الذى وصل الي 9.5 مليار جنية .
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