AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بث مباشر.. صلاة التراويح من المسجد النبوي

الأحد 03/مايو/2020 - 08:18 م
صلاة التراويح من
صلاة التراويح من المسجد النبوي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
يقدم «صدى البلد» بثًا مباشرًا لشعائر صلاة التراويح من المسجد النبوي ، خدمة لقرائه طيلة شهر رمضان المبارك.

وتقام صلاة التراويح  في الحرمين بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب ما نشرت "رئاسة الحرمين الشريفين في السعودية"، على حسابها الرسمى، بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فإن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين؛ وقالت فى تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، "بموافقة سامية كريمة من المقام السامي الرئيس العام: إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين".

حكم إقامة صلاة التراويح خلف إمام بالتليفزيون
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في ردها على فتوى حول حكم صلاة التراويح خلف التلفاز أو المذياع  بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالى، إن الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التلفاز أو المذياع  تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقيًا وليس لقاءً افتراضيًا، وقد اشترط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.


وأضافت اللجنة أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145)، وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{و ثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.


وأكدت اللجنة أنه بناء على ما سبق: لا تصح الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، وكذلك لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو لانعدام التواصل بالإمام والإمام إنما جُعل ليؤتم به، والأفضل يصليها المسلم في بيته جماعة بأهله وأولاده لأنها سنة وليست فرضًا وهي فرصة لاتخاذ مصلي بركن في البيت تؤدي فيه الصلاة فتعم الرحمة والبركة في البيت حيث تتنزل الملائكة بإذن ربهم حتي مطلع الفجر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر .. صلاة التراويح من الحرم المكي .. فيديو

بث مباشر.. صلاة التراويح من المسجد النبوي.. فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من الحرم المكي.. فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من الحرم المكي .. فيديو

بث مباشر.. صلاة التراويح من المسجد النبوي.. فيديو

بث مباشر .. صلاة التراويح من الحرم المكي .. فيديو

ترشيحاتنا

الإمام الأكبر والمفتي يعزيان الدكتور أسامة العبد في وفاة نجله

بعد وفاة شقيقه.. تامر شلتوت يتصدر محرك بحث جوجل

رئيس الوزراء أمام النواب: عقيدتنا ثابتة ونعيش على أرض يحفظها الله

وفاة شقيق عبد الباري عطوان بفيروس كورونا

شاهد.. رامز جلال يتدخل للحفاظ على أغلى شيء يمتلكه باسم ياخور

سيف زاهر يزف بشرى سارة بشأن مصير الدوري الممتاز

AdvertisementS

الحكومة : عدم إقامة أي حفلات أو أفراح وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفنادق

مصرع إمام مسجد على يد بلطجي في الشرقية.. تفاصيل

الحكومة: قوائم طعام محددة مسبقا وحظر تقديم الشيشة وقياس درجات الحرارة لرواد مطاعم الفنادق

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

وليد العطار يكشف حقيقة وفاة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

«الوزراء»: اعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

التقرير الأول عن دراما رمضان .. الأعلى للإعلام يشيد بمسلسل الاختيار.. ويؤكد انخفاض المخالفات عن العام السابق

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

بعد التنمر عليه بسبب الاختيار.. أحمد العوضي يسخر من نفسه

بعد تجاوز الـ 6 آلاف حالة.. تفاصيل خطة الصحة لاستيعاب زيادة المصابين بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات الملك فاروق وسر عشقه للشبابية منها.. صور

تي شيرت وحذاء غريب.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال مختلفة

طريقة عمل ورقة اللحمة خطوة بخطوة.. فيديو