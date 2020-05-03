نائب محافظ كفر الشيخ يبحث سبل الارتقاء بالاستثمار الصناعي ..صور

بحث عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، سبل التطوير والارتقاء بالاستثمار الصناعي بالمحافظة، ودعم الحركة الاستثمارية وآليات جذب المستثمرين للمناطق الصناعية، للاستفادة من الموارد التي تمتلكها المحافظة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.





جاء ذلك بحضور استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور عصام الشافعي، مدير إدارة الاستثمار، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية، والمهندس عبدالرحمن شوشان، مدير منطقة مطوبس الصناعية، ومؤمن همام، مدير عام المكتب الفني بقطاع خدمات الاستثمار، والمهندس أحمد فريد، الإدارة الهندسية بالهيئة، وعمرو كامل، باحث في المكتب الفني بالهيئة.





واستعرض نائب محافظ كفرالشيخ، إمكانيات المحافظة والموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها، ومساحتها وقطع الأراضي المستغلة، والمصانع العاملة والمتعثرة، والمشاكل التي تواجه المستثمرين، والمرافق الأساسية والمشاكل التي تواجهها من " مياه، صرف صحي، كهرباء، رصف، غاز " واحتياج كل من المنطقتين، وايجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وأشار نائب محافظ كفر الشيخ، إلي إقامة مركز خدمات للمستثمرين داخل المنطقة الصناعية بمطوبس، لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين وتشجعيهم لإقامة مشروعاتهم علي أرض المحافظة، لافتًا أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمعاينة المكان علي الطبيعة.





يأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأكيداته بشأن بذل أقصي الجهود لتنمية ودفع حركة الاستثمار، وتشجيع التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.