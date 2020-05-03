AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية مين يلومنا من مسلسل البرنس تحقق مليونا و 200 ألف مشاهدة .. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 09:30 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
نبيل العدوى
يواصل الفنان محمد رمضان عرض مسلسل البرنس وسط إشادة كبيرة، وقد حققت أغنية جديدة بعنوان "مين يلومنا" غناء أحمد سعد ضمن أحداث المسلسل مشاهدات حوالى مليون و 200 ألف عبر موقع يوتيوب.


تشهد أحداث الحلقة 9 من مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان  تطورات أبرزها تأكد "سلوى عثمان" والدة عبير "رحاب الجمل"، أن أبناءها وراء حادث رضوان البرنس "محمد رمضان".

وتتوجه علا التي تجسدها الفنانة "نور" في مسلسل البرنس للاطمئنان على رضوان، وقالت له إنها أبلغت عن طليقها، وتم احتجازه.

- الحلقة 9 من مسلسل البرنس 

خرج رضوان خلسة من المستشفى بابنته وذهب إلى قبر لبنى وابنه سيف، ودعا لهما بالرحمة، وقال لها: "والله العظيم يا لبنى مكنتش بكدب عليكى لما قلت إنك أغلى حاجة فى حياتى".

كما وقف على قبر والده الحاج حامد البرنس، وقال: "اسمع يابا لو ولادك هما اللى عملوا كده فى لبنى هدفنهم جنبك وهخليهم عبرة لمن فى الأرض .. لو كان إخواتى هما اللى عملوا كده يبقى أنت السبب لما كتبت الوصية من غير ما تاخد رأيى".

- فريق عمل مسلسل البرنس

ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان ينشر مقطعاً من أغنية أحمد سعد في «البرنس»

أحمد سعد يطرح أغنية جديدة من مسلسل البرنس لـ محمد رمضان.. شاهد

نور تنشر صورة من كواليس مسلسل «البرنس»

مسلسل البرنس الحلقة الأولى.. محمد رمضان سمكري دوكو

الحلقة الثانية من مسلسل البرنس.. حبس شقيق نور ووفاة والد محمد رمضان

مسلسل البرنس الحلقة 3 تجتاح تويتر

ترشيحاتنا

الأزمة تشتعل .. اتحاد الكرة يصدر بيانا للرد على بريزنتيشن وفسخ العقد

%50 من العمالة وإجازة كل 60 يوما.. الحكومة تحدد ضوابط عودة السياحة في أول يونيو

ماكياج صاخب وفستان جريء.. حلا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

بيندفع أرقام كتير.. باسم ياخور يكشف حقيقة مقلب رامز مجنون رسمي | فيديو

مش أب فاشل.. هشام سليم يكشف بعض التفاصيل عن أولاده وطريقة تعامله معهم

AdvertisementS

الحكومة : عدم إقامة أي حفلات أو أفراح وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفنادق

بث مباشر.. شعائر صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

هل ستفرض الحكومة حظر التجول من الثالثة عصرا .. مصدر حكومي يرد

مصرع إمام مسجد على يد بلطجي في الشرقية.. تفاصيل

الحكومة: قوائم طعام محددة مسبقا وحظر تقديم الشيشة وقياس درجات الحرارة لرواد مطاعم الفنادق

وزيرة التخطيط تكشف للنواب موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة دامغة على تورط الصين في انتشار كورونا

مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم

%50 من العمالة وإجازة كل 60 يوما.. الحكومة تحدد ضوابط عودة السياحة في أول يونيو

تريند الفن.. ديانة عايدة رياض تثير الجدل في السعودية.. عدد زيجات سلوى عثمان.. الموت يفجع تامر شلتوت

وليد العطار يكشف حقيقة وفاة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

التقرير الأول عن دراما رمضان .. الأعلى للإعلام يشيد بمسلسل الاختيار.. ويؤكد انخفاض المخالفات عن العام السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع الكمامة والكحول.. مريام فارس تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد

إفطار صائم وفرق مسحراتية.. كيف يبدو رمضان في نيجيريا؟

النبيتي الكلاسيك .. تفاصيل إطلالة أروى في حلقة باسم ياخور