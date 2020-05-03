أغنية مين يلومنا من مسلسل البرنس تحقق مليونا و 200 ألف مشاهدة .. فيديو

ويشارك فى بطولة العمل،، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.