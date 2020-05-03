إصابة 15 مواطنا فى حريق بقرية "الرجدية" بطنطا ونقل المصابين لطوارئ الجامعي

شهدت قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا، اليوم الأحد، حريق هائل نشب داخل منزل وامتد إلى 3 منازل مجاورة يمتلكها بعض أقاربه وجيرانه، بسبب انفجار اسطوانات بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة 15 من قاطنى تلك المنازل، ومحتويات المنزل الأول وبعض محتويات المنازل الأخرى.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق داخل منزل المواطن " يحيى.أ – عامل بمجلس مدينة طنطا" وامتداد النيران لـ 3 منازل مجاورة ملك أقاربه وجيرانه، بسبب انفجار عدد من اسطوانات الغاز بالمنزل الأول والمنازل الأخرى نتيجة امتداد النيران.





وانتقلت قوات الحماية المدينة وسيارات الإطفاء والأسعاف، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق بمشاركة ومساعدة الأهالى، والذى أسفر عن القضاء على محتويات المنزل الأول وأجزاء من محتويات المنازل الثلاثة الأخرى، وإصابة 15 شخص من قاطنى تلك المنازل بحروق متنوعة.



