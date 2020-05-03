ديكورات الفتوة.. تمثيل البرنس.. معارك الاختيار.. 3 عناصر جذبت المشاهدين في مسلسلات رمضان

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.

ويشارك فى بطولة العمل،، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كراره وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وحقق مسلسل الاختيار نسب مشاهدة كبيرة بعد أن قدمت حلقاته تأريخا دراميا ذكرنا بالأوقات الصعبة والمريرة التى شهدتها مصر قبل وأثناء وبعد حكم الاخوان، وما شهدتها من عنف وتكفيرونجح المخرج بيتر ميمي وفريقه فى تقديم عدد من المعارك المتقنة لأبطال سيناء، وخلط ما يمكن اعتباره وثائقى مع الدراما بشكل سلس وناعم، ساعد فى الأمر التحضيرات المكثفة لتصوير مشاهد إطلاق النار التى كانت تستغرق عدة أيام فى بعض الأحيان.