ديكورات الفتوة.. تمثيل البرنس.. معارك الاختيار.. 3 عناصر جذبت المشاهدين في مسلسلات رمضان

يشهد موسم دراما رمضان 2020 عرض أكثر من 20 عملا دراميا حاز عدد كبير منها على إشادات خاصة، ومع استمرار عرض الحلقات، لفتت بعض العناصر الأنظار، لتميزها في نقل صورة مبتكرة عن طبيعة كل مسلسل على حدى.
ديكورات الفتوة
حقق مهندس الديكور فى مسلسل الفتوة نقلة كبيرة عبر الزمن وأعادنا إلى الأجواء فى زمن قبل أكثر من 100 عام، وساعده على ذلك الأكسسوارات التى راعت الفترة الزمنية الفريدة.
معارك الاختيار
ديكورات الفتوة
حقق مهندس الديكور فى مسلسل الفتوة نقلة كبيرة عبر الزمن وأعادنا إلى الأجواء فى زمن قبل أكثر من 100 عام، وساعده على ذلك الأكسسوارات التى راعت الفترة الزمنية الفريدة.
نجح المؤلف والمخرج محمد سامي فى تقديم عدد من المونولوجات بمسلسله الجديد البرنس، برز خلالها أبطال العمل ولفتوا الأنظار بشدة، ولا سيما أحمد زاهر، والفنانة سلوى عثمان، كما قدمت كل من نجلاء بدر، وروجينا، ورحاب الجمل وغيرهن أكثر من مشهد مميز على مدار الحلقات الـ10 الأولى.
معارك الاختيار
وحقق مسلسل الاختيار نسب مشاهدة كبيرة بعد أن قدمت حلقاته تأريخا دراميا ذكرنا بالأوقات الصعبة والمريرة التى شهدتها مصر قبل وأثناء وبعد حكم الاخوان، وما شهدتها من عنف وتكفير
ونجح المخرج بيتر ميمي وفريقه فى تقديم عدد من المعارك المتقنة لأبطال سيناء، وخلط ما يمكن اعتباره وثائقى مع الدراما بشكل سلس وناعم، ساعد فى الأمر التحضيرات المكثفة لتصوير مشاهد إطلاق النار التى كانت تستغرق عدة أيام فى بعض الأحيان.
ونجح المخرج بيتر ميمي وفريقه فى تقديم عدد من المعارك المتقنة لأبطال سيناء، وخلط ما يمكن اعتباره وثائقى مع الدراما بشكل سلس وناعم، ساعد فى الأمر التحضيرات المكثفة لتصوير مشاهد إطلاق النار التى كانت تستغرق عدة أيام فى بعض الأحيان.