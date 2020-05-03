AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ديكورات الفتوة.. تمثيل البرنس.. معارك الاختيار.. 3 عناصر جذبت المشاهدين في مسلسلات رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 11:01 م
مسلسلات رمضان 2020
مسلسلات رمضان 2020
Advertisements
محمد نبيـل
يشهد موسم دراما رمضان 2020 عرض أكثر من 20 عملا دراميا حاز عدد كبير منها على إشادات خاصة، ومع استمرار عرض الحلقات، لفتت بعض العناصر الأنظار، لتميزها في نقل صورة مبتكرة عن طبيعة كل مسلسل على حدى.

ديكورات الفتوة
حقق مهندس الديكور فى مسلسل الفتوة نقلة كبيرة عبر الزمن وأعادنا إلى الأجواء فى زمن قبل أكثر من 100 عام، وساعده على ذلك الأكسسوارات التى راعت الفترة الزمنية الفريدة.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.

تمثيل البرنس
نجح المؤلف والمخرج محمد سامي فى تقديم عدد من المونولوجات بمسلسله الجديد البرنس، برز خلالها أبطال العمل ولفتوا الأنظار بشدة، ولا سيما أحمد زاهر، والفنانة سلوى عثمان، كما قدمت كل من نجلاء بدر، وروجينا، ورحاب الجمل وغيرهن أكثر من مشهد مميز على مدار الحلقات الـ10 الأولى.

ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

معارك الاختيار
وحقق مسلسل الاختيار نسب مشاهدة كبيرة بعد أن قدمت حلقاته تأريخا دراميا ذكرنا بالأوقات الصعبة والمريرة التى شهدتها مصر قبل وأثناء وبعد حكم الاخوان، وما شهدتها من عنف وتكفير

ونجح المخرج بيتر ميمي وفريقه فى تقديم عدد من المعارك المتقنة لأبطال سيناء، وخلط ما يمكن اعتباره وثائقى مع الدراما بشكل سلس وناعم، ساعد فى الأمر التحضيرات المكثفة لتصوير مشاهد إطلاق النار التى كانت تستغرق عدة أيام فى بعض الأحيان.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كراره وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بروموهات مسلسلات رمضان 2020.. يوسف الشريف خطف الأضواء بـ"النهاية"

أبطال فلانتينو يبحثون عن عادل إمام ويوسف الشريف يخطف الأضواء بـ النهاية.. بروموهات مسلسلات رمضان 2020

نجلاء بدر تواصل تصوير مسلسل الفتوة

تفاصيل 15 بوستر لمسلسلات رمضان 2020 .. شاهد

حل أزمة بوستر مسلسل لما كنا صغيرين لـ خالد النبوي .. تفاصيل 15 أفيش دعائيا لمسلسلات رمضان 2020

ننشر القائمة النهائية لـ مسلسلات رمضان 2020

ترشيحاتنا

إلغاء الدوري الممتاز.. اتحاد الكرة يرد على واقعة خطاب الـ 13 ناديا

تي شيرت وحذاء غريب.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال مختلفة

رسوم جديدة على تبغ الشيشة | تفاصيل

12 رسالة لرئيس الوزراء أمام البرلمان بشأن إعلان حالة الطوارئ .. تعرف عليها

أخبار النادي الأهلي.. رحيل نجوم الأحمر.. خطاب رسمي لاتحاد الكرة.. موقف مباراتي الزمالك في أفريقيا

عداد كورونا في مصر.. 6465 إصابة و429 وفاة.. وتعافي 1562 حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 دقايق من إعلان زواجهما .. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى

الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل

مع الكمامة والكحول.. مريام فارس تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد