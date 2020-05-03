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محافظات

ملحمة إنسانيات تمريض العزل تتواصل .. ممرضة تقلم أظافر مصابي كورونا ..شاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 10:56 م
ممرضة تقلم اظافر
ممرضة تقلم اظافر مصابى كورونا
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همت الحسيني
يواصل افراد الطاقم بمستشفى العزل بتمى الامديد تقديم كافه الرعايه الطبيه لمصابى كورونا ولم يتوقف دعمهم الطبى فقط بل دعمهم الانسانى لكافة المصابين .

و قامت احدى الممرضات وتدعى وفاء الديب " من أبطال تمريض العناية المركزة بقص اظاهر مريض مُسن وتهذيب ذقنه وسط حاله من الهدوء والابتسامه التى ارتسمت على وجهه .

وقال الدكتور احمد والى  مساعد مدير مستشفى تمي الأمديد المركزي، ان تمريض العناية المركزة بمستشفى العزل بتمي الأمديد يواصلون عطائهم ودورهم الإنساني مع المصابين ولم يتوانوا عن تقديم كافة المساعدات لهم حتى قيامهم بقص الاظافر وتهذيب الذقن.

فى سياق متصل، أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن خروج ٧١ حالة بينهم أطفال من مصابي فيروس كورونا اليوم من الحجر الصحى  بالمدينة الجامعية بالمنصورة عقب شفائهم وتحول نتائجهم من إيجابية لسلبية.

و سادت أجواء من البهجة والسعادة بين المصابين المتعافين وأبطال الجيش الأبيض من صحة الدقهلية عقب خبر الشفاء واستعدادهم للخروج فيما أشاد وكيل الوزارة بجهود رجال الجيش الأبيض المتميزة فى سبيل علاج مرضى الكورونا.
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