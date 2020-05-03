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محافظات

اعتماد ٣ ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لإنارة طريق إدفينا- البوصيلى في البحيرة.. صور

الأحد 03/مايو/2020 - 09:31 م
إنارة طريق
إنارة طريق
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جمالات الدمنهورى
تجرى الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها على قدم وساق لاستكمال إنارة طريق" إدفينا - البوصيلى "بدائرة مركز رشيد وذلك لتسيير الحركة المرورية وللحد من ظاهرة حوادث الطرق وذلك بعد أن عانى الطريق من الإهمال على مدار السنوات السابقة وتسبب فى وقوع المئات من حوادث الطرق والسرقة بالإكراه إثر الظلام الدامس الذى كان يعانى منه الطريق وأهالى القرى التى تقع بزمامه

وأعلن النائب "محمد عباسى " عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد فى تصريحات خاصة" بصدى البلد" عن إعتماد ٣ مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لاستكمال أعمال إنارة طريق الدفينا البصيلى بداية من قرية الأشهب حتى الطريق الدولى الساحلى مرورا بقريتى البصيلى والساحل ومقابر يونس.

واكد "عباسى " أن طريق "إدفينا- البوصيلى" الجارى إستكمال انارته يعتبر من أهم الطرق بمركز رشيد ويخدم ٢٥ ألف نسمة من أهالى ٣٠ قرية  بدائرة المركزوتابع بطول ١٦ كم مشيرًا إلى الإنتهاء من المرحلة الأولى لانارته باستثمارات تقدر بمبلغ ٢ مليون و٤٠٠ ألف جنيه

وأوضح النائب" محمد عباسى" بأن طريق" إدفينا -البصيلى"احد الطريق الحيوية بمركز رشيد لكونه يربط بين قريتى إدفينا والبصيلى بمركز ادكو ويمر بالعديد من القرى والعزب بالإضافة إلى أنه يخدم المستشفى المركزى الذى يتردد عليه المئات من المرضى يوميًا كما يخدم  الكثير من طلاب المدارس والجامعات التى تمر من عليه أيام الدراسة .

وكان النائب "محمد عباسى "عضو مجلس النواب عن دائرة مركز رشيد قد تقدم بمذكرة تفصيلية للواء هشام آمنة محافظ البحيرة بشأن الموافقة على إنارة طريق "إدفينا-البوصيلى" والذى يخدم أهالى قريتى الكوم ٢والنور وتوابعهم بالإضافة إلى خدمة أهالى قرية العامرية الشرقية وبناءا عليه وافق المحافظ وأحال الطلب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد لإدراج إستكمال إنارة الطريق المشار إليه فى الخطة .

اعتماد ٣ ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لإنارة طريق إدفينا- البوصيلى في البحيرة.. صور
اعتماد ٣ ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لإنارة طريق إدفينا- البوصيلى في البحيرة.. صور
اعتماد ٣ ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لإنارة طريق إدفينا- البوصيلى في البحيرة.. صور
اعتماد ٣ ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لإنارة طريق إدفينا- البوصيلى في البحيرة.. صور
اعتماد ٣ ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لإنارة طريق إدفينا- البوصيلى في البحيرة.. صور
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