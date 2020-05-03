طموح لاتسيو ولايبزيج .. تميمة الزمالك وخطاب ملعون لـ ليفربول يتصدران ظواهر عام كورونا الرياضي .. شاهد





المتابع للأحداث الكروية في عام 2020 سيجد الكثير من المتغيرات التي كادت أن تغير من خريطة الكرة حول العالم ولعل أبرزها اقتراب ظهور أبطال جدد في بعض الدوريات الكبرى.





انقلاب في الكاليتشو ومعجزة لاتسيو

البداية مع الدوري الإيطالي حيث شهد عام 2020 عودة بعض الكيانات الرياضية للمنافسة على البطولة التي أصبحت حكرا على يوفنتوس طيلة الثماني سنوات الماضية ، في ظل غياب ميلان وجاره انتر ميلان عن المنافسة بقوة ، واكتفاء روما ونابولي بالمراكز الشرفية في جدول المسابقة.





التغير الكبير هذا الموسم كان في عودة انتر ميلان للمنافسة بقوة بجانب انتفاضة ممثل العاصمة الثاني نادي لاتسيو بقيادة المدرب كونتي والهداف ايموبيلي ، حيث تربع على قمة المسابقة برصيد 62 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس.





ورشح الكثيرين نسور لاتسيو للفوز باللقب هذا الموسم بعد غياب 20 عاما منذ آخر تتويج للفريق السماوي في 1999 مع جيل نيستا وكريسبو ودييجو سيميوني.





كورونا تحبط مفاجأة لايبزيج في البوندذليجا

الأمور في الدوري الألماني ربما تسير على نفس نظيرتها في إيطاليا حيث ظهر لايبزيج بشكل أكثر من رائع ودخل مثلث القمة مع بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند برصيد 50 نقطة بفارق خمس نقاط عن البافاري المتصدر .





ومع ظهور لايبزيج بشكل أكثر من رائع في منافسات دوري أبطال أوروبا توقع البعض أن يفجر المفاجأة ويحرز لقب الدوري الألماني قبل أن يتوقف النشاط تماما.





ليفربول والخطاب النحس الذي أجل حلم 30 سنة

ماحدث في إيطاليا وألمانيا مختلف تماما عما حدث في الدوري الإنجليزي ، فبعد غياب 30 عام عن آخر تتويج لليفربول ببطولة البريميرليج ، انتفض رفاق المدرب العبقري يورجن كلوب هذا الموسم وابتعد محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك والحارس بيكر بالقمة بعيدا عن مانشستر سيتي وأصبحوا على بعد خطوات من التتويج باللقب.





ووسط حالة من التألق ، يتلقى كلوب رسالة غامضة من مشجع صغير ينتمي لمانشستر يونايتد ، يطلب منه إيقاف سلسة الانتصارات، ليرد عليه المدرب الألماني ، بصعوبة تلبية طلبه.





ويبدو أنها كانت اللعنة حيث خسر الريدز لقب كأس الرابطة أمام تشيلسي وودع دوري أبطال أوروبا بسيناريو دراماتيكي أمام أتلتيكو مدريد في معقله الانفيلد بخسارة 3-2 بعد أن كان ليفربول متقدم بهدفين دون رد ليفقد حامل اللقب فرصة استمرار المنافسة على الشامبيوزليج، ثم جاءت أزمة كورونا لتعلن إيقاف حلم ليفربول في الفوز بالدوري.





تميمة حظ الزمالك بـ2 سوبر تنقلب على الرياضة في العالم

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مطلع عام 2020 في الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد 16 عام من اخر تتويج باللقب القاري ، ثم التتويج بالسوبر المحلي على حساب الغريم التقليدي الاهلي عن طريق ركلات الترجيح ، ليصبح من الفرق التي تعد على أصابع اليد الواحدة في العالم الذي توج ببطولات هذا العام.





وعلى غرار ما حدث في الدوريات السابقة من ظواهر مختلفة ، جاءت تميمة حظ الزمالك وليفربول ولاتسيو و لايبزيج لتنقلب على الرياضة في العالم وتتوقف جميع الدوريات والبطولات القارية .

يعيش عشاق الساحرة المستديرة في العالم حالة من الملل بسبب توقف جميع الدوريات الكبرى ما يقرب من شهرين ونصف حتى الان بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم شرقا وغربا واصبح قرار الحظر هو السائد في جميع الدول.