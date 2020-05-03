نائب محافظ الإسكندرية: استعداد تام لكافة السيناريوهات لمواجهة فيروس كورونا

جاء ذلك على هامش مشاركتها في أعمال البرنامج التدريبي لتعزيز كوادر عدد كبير من الأطباء من تخصصات مختلفة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب جامعة الإسكندرية.







وينقسم البرنامج التدريبي إلى جزئين يضم الجزء الأول محاضرات اون لاين، وعقب اجتياز هذا الجزء يأتي الجزء الثاني حيث سيتم التدريب في معامل المهارات بكلية الطب جامعة الإسكندرية في مجموعات مكونة من ٥ أفراد.

وأوضحت عازر أن البرنامج التدريبي قام بإعداده نخبة من أساتذة كلية الطب جامعة الإسكندرية في تخصصات مختلفة وتمتد الدورة التدريبية الأولي للبرنامج حتي نهاية الأسبوع الحالي .جدير بالذكر أن البرنامج تم وضعه بمعرفة لجنة متابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة والمشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 267 لسنة 2020.