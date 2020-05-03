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توك شو

بعد هزيمة السقا.. أحمد فهمي يتبرع لجمعية رسالة بـ 100 ألف جنيه

الأحد 03/مايو/2020 - 09:22 م
أحمد فهمي والسقا
أحمد فهمي والسقا
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حمزة شعيب
استضاف النجم أحمد السقا في حلقة اليوم من برنامجه أغلب السقا، الفنان أحمد فهمي.

وتغلب فهمي في فقرة الرماية الأخيرة وحصل على مبلغ 100 ألف جنيه جائزة وتبرع بها لجمعية رسالة.

وتفوق  فهمي في بداية البرنامج، حيث تغلب على السقا في لعبة بين السما والأرض.

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.

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