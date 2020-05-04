وزيرة التضامن: لابد من العمل على تحسين أوضاع العاملين في قطاع القمامة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ضرورة تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة، ودمجهم في القطاع الرسمي، والعمل علي تحويلهم إلى عمالة منتظمة رسمية عبر استراتيجية واضحة.





وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات، بوجود خدمات للعاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة تشمل مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثر احتياجًا ليس فقط أثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن المعاش.





وأكدت ضرورة شمول هذه الخدمات أيضًا اسرهم وأبنائهم نظرًا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية.





وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن يتم البدء في اتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية.





وشددت القباج على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول إليهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.