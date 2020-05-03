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أحمد السقا: أحمد فهمي من أفضل عازفي الكمان في الوطن العربي

الأحد 03/مايو/2020 - 09:35 م
احمد فهمي والسقا
احمد فهمي والسقا
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حمزة شعيب
استضاف النجم أحمد السقا في حلقة اليوم من برنامجه أغلب السقا، الفنان أحمد فهمي، واستقبله السقا بالكمان، قائلا "فهمي من احسن الناس اللى بتعزف كمان في الوطن العربي".

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في كثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، إضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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