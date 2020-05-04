الجنيه الذهب أقل من 6 الآف جنيه.. سعر المعدن النفيس اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 4 مايو 2020، استقرارا، حيث سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، بمحلات الصاغة وفق أخر تسعير له نحو 742 جنيهًا .





و بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 848 جنيهًا، وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في اسعار الذهب في مصر.





ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 636 جنيهًا ، بعد أن كان 631 جنيه أمس الأول، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 495 جنيهًا .









وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5936 جنيهًا و أوقية الذهب نحو 26.373 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ848 ألف جنيه.





وارتفعت اسعار الذهب أول أمس السبت بمتوسط 5 جنيهات في الجرام الواحد بمحالات الصاغة.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.







