تهاني الجبالي تطالب باتفاقية دولية لتنظيم استخدام السوشيال ميديا ..فيديو

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إن مواقع التواصل الاجتماعى تتم إدارتها وتمويلها لأغراض معينة.









وأوضحت "الجبالي"، أثناء استضافتها ببرنامج "الحدث اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث"، أنه لابد من محاصرة وسائل التواصل الاجتماعي المعادية لمصر، ومعرفة مصادر تمويلها والمخابرات الخارجية التى تقف وراءها.









وطالبت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، مصر بوضع اتفاقية دولية لتنظيم السوشيال ميديا بسبب دورها التخريبي، كما طالبت بوضع ضوابط لاستخدام السوشيال ميديا.













وأكدت أن وسائل التواصل الإجتماعي تمارس دورا تخريبيا وتفكك القيم المجتمعية.