أخبار النادي الأهلي.. رحيل نجوم الأحمر.. خطاب رسمي لاتحاد الكرة.. موقف مباراتي الزمالك في أفريقيا

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاحد مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:





- مفرمة الكبار .. 19 لاعبا يرحلون عن الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الصيف.. تعرف عليهم بدأت الأندية فى ترتيب أوراق موسم الانتقالات الصيفية المقبل فى ظل الرغبة فى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر للظهور بأفضل شكل ممكن خلال الموسم الكروي الجديد.



- الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من عودة النشاط الرياضي يرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة بموقفه من عودة النشاط الرياضي.



- الكاف: لا مجال للحديث عن مباراتى الأهلي والزمالك في أبطال أفريقيا تسبب مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فى حالة كبيرة من الغموض بشأن استكمال مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال الموسم الكروي الجاري فى ظل انتشار فيروس كورونا الخطير .

