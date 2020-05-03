أخبار النادي الأهلي.. رحيل نجوم الأحمر.. خطاب رسمي لاتحاد الكرة.. موقف مباراتي الزمالك في أفريقيا

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاحد مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
بدأت الأندية فى ترتيب أوراق موسم الانتقالات الصيفية المقبل فى ظل الرغبة فى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر للظهور بأفضل شكل ممكن خلال الموسم الكروي الجديد.
يرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة بموقفه من عودة النشاط الرياضي.
تسبب مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فى حالة كبيرة من الغموض بشأن استكمال مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال الموسم الكروي الجاري فى ظل انتشار فيروس كورونا الخطير .