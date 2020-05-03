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رياضة

أمير هشام: أجمل ذكرياتي الرمضانية دخول أستوديو قناة الأهلي والملوخية والمكرونة أكلتى المفضلة

الأحد 03/مايو/2020 - 10:42 م
أمير هشام
أمير هشام
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كتب: رباب الهوارى
كشف أمير هشام مقدم برنامج “كلام في الميديا” المذاع علي قناة النادي الأهلي ، عن الطقوس اليومية وذكرياته خلال شهر رمضان. 


وأوضح أمير هشام  أن من أجمل ذكرياته خلال الشهر الكريم ،كانت دخوله أستوديو قناة الأهلي والعمل مقدم برنامج “كلام في الميديا”  فى شهر رمضان .


وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له خلال شهر رمضان، أكد أن الملوخية والمكرونة، هى الأكلات المفضلة بالنسبة لوجبة الإفطار، ولكن يسبقهم بالتأكيد التمر بالحليب ،أما عن السحور فيفضل تناول الفول وبعض أنواع الجبن بالطماطم والبيض والزبادي وأخر شئ تناول كوب شاي بالحليب على وجبة السحور.

وقال إنه في السابق كان يفضل صلاة التروايح بالمسجد بصحبة الأصدقاء ، ولكن مع الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا وقرار الدولة بغلق المساجد يؤدي صلاة التراويح بالمنزل. 


وأضاف أن من أهم طقوسه خلال شهر رمضان التواجد بالمنزل أطول فترة ممكنة ، مع قراءة القرآن الكريم .

وقال "أمير " إنه مواظب على ختم القرآن الكريم مرة في شهر رمضان، مضيفا: "أهم شيء بالنسبة لى صلاة العيد، وقضاء العيد مع زوجتى والأولاد والأهل وعلي الأغلب يتم قضائه فى العين السخنة .
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