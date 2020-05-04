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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 4-5-2020

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:05 ص
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
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مايكل عياد
ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 4-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى المملكة العربية السعودية نحو 180.22 ريال سعودى.

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

وخلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.


سعر الذهب في السعودية:
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (205.96 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.79 دولار أمريكي).
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (188.80 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.22 دولار أمريكي).
 أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (180.22 ريال سعودي) أي ما يعادل (47.94 دولار أمريكي).
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (154.47 ريال سعودي) أي ما يعادل (41.09 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (120.14 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.96 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (102.98 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.39 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,405  ريال سعودي) أي ما يعادل (1.704 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1.405 ريال سعودي) أي ما يعادل (383.52 دولار أمريكي)
 أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (205.958 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.788  دولار أمريكي)
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