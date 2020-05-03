لاستيلائهم على 23 طن دقيق مدعم.. ضبط أصحاب 4 مخابز في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على محلات البقالة التموينية، لمتابعة صرف السلع التموينية، والتصدي لتجار الكسب غير المشروع .





حيث اسفرت الحملة عن ضبط 17صاحب محل بقالة تموينية بإيتاى البارود وتحرير محاضر لهم لقيامهم بغلق المحلات فى مواعيد العمل الرسمية خوفا من إكتشاف عمليات الضرب الوهمى والتصرف فى السلع التموينية المنصرفة لهم .





بالإضافة إلى ضبط أصحاب ٨ مخابز مدعمة قامت ٤ منهم بالتصرف فى ٤٦٠شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكار٥٠ كجم وضبط بحوزة أصحاب المخابز الآخرين ٢٣٠ بطاقة لاستغلالها فى اثبات ارصدة وهميه دون صرف خبز مقابلها وضبط ربع نقل محمل ٢.٥ طن سكر تمويني مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.





وكانت إدارتى التموين بمركزى إيتاى البارود وادكو قد نفذت حملتى للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة والتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.





وأسفرت الحملة التى قادها ابراهيم الماحي مدير إدارة تموين ايتاي البارود، وأبوالفتوح السيسي رئيس قسم الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين

للمرورعن ضبط١٧ من أصحاب محلات البقالة التموينية بقيامهم باغلاق محلاتهم فى مواعيد العمل الرسمية خوفا من كشف عمليات الضرب الوهمى والتصرف فى السلع التموينية المنصرفة لهم .





وتمكنت الحملة من ضبط عدد من المخابز البلدية تقوم بتجميع بطاقات تموينيه محظور تجميعها لاستغلالها فى اثبات ارصدة وهميه دون صرف خبز مقابلهاوتم ضبط ٢٣٠بطاقه فى اربعة مخابز وضبط ٦مخابز تنتج خبز ناقص الوزن ما بين ١٥حتى٢٦جرام،و ٤مخابز قامت بالتصرف فى كميه من الدقيق البلدى قدرها ٤٦٠شيكارةدقيق بلدى مدعم .

وأسفرت الحملة التموينية فى إدكو والتى قاظها فارس حبيب رئيس الرقابة بادكو عن ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها كمية من السكر التمويني المدعم تقدر بكمية ٢٥٠٠ كيس سكر وزن كيلو باجمالي ٢.٥ طن سكر تمويني مدعم.

وبسؤال قائد السيارة تبين أنه قام باستلام الكمية المضبوطة من أحد الاشخاص بمدينه ادكو مدير مسئول عن فرع تعبئة السكر التمويني المدعم بادكو لتوصيله لاحد الاشخاص بقرية ادفينا مركز رشيد ..وتم التحفظ علي المضبوطات من السكر التمويني والسيارة المستخدمة وقائد السيارة المضبوطة .





وتحرر المحضر اللازم ضد قائد السيارة لنقله تلك الكمية دون سند مشروع ومدير شركة التعبئة بادكو لتصرفه في تلك الكمية دون وجه حق ، والتاجر المقيم بقرية ادفينا مركز رشيد لقيامه بالاشتراك مع الاول بتجميع تلك الكمية للتربح بهامش ربح غير مشروع وجاري العرض علي النيابة العامة.



