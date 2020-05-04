سياحة النواب تكشف فوائد وضع الكباش فى ميدان التحرير

أشاد د. محمد عبده عضو لجنة السياحة والأثار بمجلس النواب، بجهود الدولة فى الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني و التي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية.





وقال "عبده" لـ"صدى البلد"، إن ميدان التحرير أكبر الميداين فى مصر، والمسلات المصرية تزين أكبر ميداين فى فرنسة وانجلترا ، في باريس ولندا، ولا يجب ان يخلوا أكبر ميدان فى القاهرة من وجود هذه التماثيل والمسلات المصرية الاصيلة لتزينه.





وأكد النائب على ضرورة الأهتمام بتطوير المتاحف المصرية لكى يستطيع جميع السائحين أن يزوروا جميع الأماكن السياحية فى مصر مما يؤدى الى توفير العملة الصعبة فى مصر.





وكان ذلك بعد أن تمت في الساعات الأولي من فجر اليوم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها ونقلها.



