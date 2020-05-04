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برلمان

سياحة النواب تكشف فوائد وضع الكباش فى ميدان التحرير

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:04 ص
الكباش
الكباش
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حسن رضوان
أشاد د. محمد عبده عضو لجنة السياحة والأثار بمجلس النواب،  بجهود الدولة فى الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني و التي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية.

وقال "عبده" لـ"صدى البلد"، إن ميدان التحرير أكبر الميداين فى مصر، والمسلات المصرية تزين أكبر ميداين فى فرنسة وانجلترا ، في باريس ولندا، ولا يجب ان يخلوا أكبر ميدان فى القاهرة من وجود هذه التماثيل والمسلات المصرية الاصيلة لتزينه.

وأكد النائب على ضرورة الأهتمام بتطوير المتاحف المصرية لكى يستطيع جميع السائحين أن يزوروا جميع الأماكن السياحية فى مصر مما يؤدى الى توفير العملة الصعبة فى مصر.

وكان ذلك بعد أن تمت في الساعات الأولي من فجر اليوم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة بميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها ونقلها.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني و التي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية، كما تم تغليفها بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.
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