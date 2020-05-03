طلاب التخلفات يحتجون على قرار الأعلى للجامعات ويطالبون بالمساواة مع المستجدين

حالة من الاستياء،





وأِشار محمد أحمد الطالب بجامعة بني سويف، إلى أن الطالب الباقي للإعادة والفرصة الأخيرة أقصى تقدير يحصل عليه هو مقبول، حسب القانون واللوائح المنظمة، موضحًا أنه بذلك لا يسعى لدرجات أو تقدير في المادة ولكن ما يهمه هو النجاح في المقرر.

أصابت طلاب التخلفات بسنوات النقل بالجامعات المصرية،بعد استثنائهم من قرار تقيمهم على أساس مشروع بحثي، وذلك مساواة مع زملائهم في السنة السابقة، وتأجيل امتحاناتهم إلى ما بعد وقف تعليق الدارسة، ويرى كثير من الطلاب أن القرار غير عادل، في ظل أجواء انتشار فيروس كورونا.قال محمد بدران الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، إنه ليس من العدل أن الطالب الذي يعيد السنة لمادة أو أكثر في الترم الثاني، أن يتم امتحانه بعد تعليق الدراسة، موضحًأ أنه يجب أن يتساوى مع الطلاب أقرانه.وأضافت سمية عادل الطالبة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن مبدأ تحقيق العدالة مع زملائهم في السنة السابقة غير متوافق، مشيرة إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا لم تكن موجودة العام الماضي.وتابع خالد الشامي، الطالب بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، أنه يطالب معاملة الطلاب الباقون للإعادة، نفس معامل الطلاب المستجدين، وأن يتم تقيمهم بنظام الأبحاث، لافتًأ إلى أن الترم بأكمله مستبعد من المجموع التراكمي حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات.وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر أن الطالب في حالة كان محمل بمقررات تخلف من فصول دراسية سابقة أو لاقي للإعادة أو متقدم من الخارج يمتحن، في هذه المقررات بعد إنهاء تعليق الدراسة ويرصد له درجة وتقدير مادة التخلف حسب اللوائح المنظمة.