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ثقافة

الثلاثاء.. أمسية صالون القاهرة تتجمل بالإنشاد الديني العربي

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي، في العاشرة من مساء بعد غد الثلاثاء، ليلة للإنشاد الديني، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
فعاليات الصالون تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ضمن مبادرة “خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك”، التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب، بطريقة ملائمة تتفق والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

يشارك في ليلة الإنشاد الديني؛ المنشد فراس قزاز مؤذن المسجد الأقصى من فلسطين، والمنشد عبد الحليم حجم من سوريا، والمنشدان مصطفى الشافعي ومحمد الجزار من مصر.

يدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة؛ والإعلامية مديحة عاشور، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزئين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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