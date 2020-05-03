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شاهد.. أهالي شارع محمد القاضي بالمرج يستغيثون بمحافظ القاهرة من تراكم مياه الصرف والقمامة

الأحد 03/مايو/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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أحمد نبيوة

اشتكى أهالي شارع محمد القاضي بمنطقة الطريق البطيء من الطريق الدائري بعزبة محمد نجيب بحي المرج القديمة ، من مياه الصرف الصحي التي ملأت الشوارع وحاصرت المواطنين في بيوتهم .


وقال القاضي ، أحد سكان المنطقة، إن المواطنين يسيرون في برك من مياه الصرف ، حيث قام الأهالي بمخاطبة المسئولين لرفع معاناتهم ، وحمايتهم وأسرهم من الكارثة التي ألمت بهم ، حيث انتشر البعوض والحشرات والروائح الكريهة ، مما قد يتسبب في اصابة أبنائهم بالأمراض المختلفة.

 

وأعرب المواطنون بالمنطقة عن استيائهم من عدم استجابة المسئولين لشكواهم المتتالية، مطالبين محافظ القاهرة بسرعة التحرك وانقاذ حياة ابنائهم من هذا الوباء التي يكاد يفتك بحياة أبنائهم، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المسئولين في الاحياء والمحافظة لتوجيهات رئيس الوزراء الاحترازية للوقاية من الاوبئة والامراض المعدية خاصة أننا نعيش أزمة عالمية وهي تفشي فيروس كورونا.


وللتواصل مع صاحب الشكوى الحاج محمد القاضي 01004927413


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

شاهد.. أهالي شارع
شاهد.. أهالي شارع محمد القاضي بالمرج يستغيثون بمحافظ القاهرة من تراكم مياه الصرف والقمامة
شاهد.. أهالي شارع محمد القاضي بالمرج يستغيثون بمحافظ القاهرة من تراكم مياه الصرف والقمامة
شاهد.. أهالي شارع محمد القاضي بالمرج يستغيثون بمحافظ القاهرة من تراكم مياه الصرف والقمامة
شاهد.. أهالي شارع محمد القاضي بالمرج يستغيثون بمحافظ القاهرة من تراكم مياه الصرف والقمامة
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