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فن

اتاخدت في الرجلين.. رد ناري من آيتن عامر على منتقدي شخصية ريهام في "فرصة تانية"

الأحد 03/مايو/2020 - 11:00 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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مريم عزت
نشرت الفنانة ايتن عامر عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة من مسلسل "فرصة تانية". 

علقت ايتن عامر على الصورة قائلة: "هو انا لو قولتلكوا انى بحب ريهام وبتصعب عليا بجد هتزعلوا منى؟؟.. صدقونى بعيدا عن الهزار شخصية ريهام اللى زيها مثيرة للشفقة بجد وزياد قهرها وكسرها لانه ببساطة كان بيحاول ينسي ملك بيها وهى اللى اتاخدت فى الرجلين.

واضافت قائلة: دة غير انها متعلقة بزياد تعلق مرضى خلاها مش شايفة ولا قادرة تتخيل حياتها من غيره ودة خلاها عندها حالة انكار فظيعة لرفض زياد وجودها فى حياته.

تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 


بس مش لدرجه انها تهين نفسها دي مريضه, حرام عليكى بتصعبى عليا كل يوم اكتر, لازم يكون عنها كرامة 

وأثارت الفنانة آيتن عامر الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية؛ وتعرضها للهجوم والانتقادات بسبب شخصية ريهام التى تجسدها فى المسلسل.

مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.
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