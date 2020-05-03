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ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة: مصر لن تشهد تراجعا في النمو الاقتصادي..فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 11:04 م
الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى
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إبراهيم القادري
قالت رائدة أبو الحسن الممثل المقيم الامم المتحدة الانمائي في مصر، إن فيروس كورونا جديد من نوعة وهو كارثة على العالم والبشرية وذلك لأنه ضرب صحة الناس .


واضافت رائدة أبو الحسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان المذاع علي اكسترا نيوز ، أن هذا الفيروس أثر على الاقتصاد العالمي وليس علي مصر فقط وهناك تصورات ان يكون هناك ركود اقتصادي أسوأ من الذى حدث سنه 2009 .


واوضحت رائدة ابو الحسن ، أن الاقتصاد المحلي سيتأثر وذالك لان جميع القطاعات التي تعتمد على التنقل ستتأثر عالميا .


وتابعت : أن الكثير من بلدان العالم سيحدث بها نمو سلبي اما بالنسبة الى مصر لن يحدث بها نمو سلبي .


واستكملت : أن مصر لن يحدث بها نمو سلبي بسبب الإجراءات التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا وبسبب الإصلاحات الاقتصادية التي قامت مصر بعملها خلال السنين الماضية .

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