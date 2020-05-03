ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة: مصر لن تشهد تراجعا في النمو الاقتصادي..فيديو

قالت رائدة أبو الحسن الممثل المقيم الامم المتحدة الانمائي في مصر، إن فيروس كورونا جديد من نوعة وهو كارثة على العالم والبشرية وذلك لأنه ضرب صحة الناس .









واضافت رائدة أبو الحسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان المذاع علي اكسترا نيوز ، أن هذا الفيروس أثر على الاقتصاد العالمي وليس علي مصر فقط وهناك تصورات ان يكون هناك ركود اقتصادي أسوأ من الذى حدث سنه 2009 .









واوضحت رائدة ابو الحسن ، أن الاقتصاد المحلي سيتأثر وذالك لان جميع القطاعات التي تعتمد على التنقل ستتأثر عالميا .









وتابعت : أن الكثير من بلدان العالم سيحدث بها نمو سلبي اما بالنسبة الى مصر لن يحدث بها نمو سلبي .









واستكملت : أن مصر لن يحدث بها نمو سلبي بسبب الإجراءات التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا وبسبب الإصلاحات الاقتصادية التي قامت مصر بعملها خلال السنين الماضية .



